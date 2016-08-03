В Одессе начинают экспериментальную разработку многосекционного трамвая

Об этом сообщил директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. «Мы начинаем экспериментальную разработку нового вагона. Он будет с низкопольной секцией посередине состава. Это будет многосекционный трамвай длиной 28 метров. В январе-феврале 2017 года мы выпустим на линию», - сказал Жеман.

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Он отметил, что специалисты используют тележку от вагона «Татры», все остальное – новые составляющие.

«На 85% новый вагон. Полная модернизация с заменой кузова – порядка 5 млн грн. Закупить новый вагон – самый дешевый односекционный – порядка 14 млн грн», - подчеркнул Жеман.