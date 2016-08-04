Adidas отчитался о росте прибыли в 1,7 раза

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, в первом полугодии 2016 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 641 миллион евро, сообщается в пресс-релизе компании.

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Разводненная прибыль на акцию составила 3,13 евро против 1,81 евро годом ранее. Выручка компании выросла в годовом выражении на 15%, составив 9,2 миллиарда евро, передает Прайм.

Во втором квартале чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, в годовом выражении увеличилась почти в 2 раза, до 291 миллиона евро. Разводненная прибыль на акцию выросла до 1,42 евро с 0,73 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 13,2%, до 4,422 миллиарда евро.

Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, является одним из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.