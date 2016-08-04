"Укроборонпром" обещает завершить контракт на поставку танков "Оплот" в Таиланд до середины 2017 года

Об этом УНИАН сообщил заместитель генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Денис Гурак.

"К середине следующего года мы завершим поставки "Оплотов" по этому контракту", - сказал Гурак.

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Он добавил, что третья партия "Оплотов" была отправлена заказчику в июле этого года.

Как сообщал УНИАН, в начале июля на харьковском "Заводе им. Малышева" сообщили о завершении производства третьей партии танков "Оплот" и начале производства четвертой.

В целом поставки танков "Оплот" по контракту с Таиландом осуществляется с систематическими нарушениями согласованных между странами графиков.

В частности, согласно озвученным планам, поставка третьей партии танков "Оплот" в Таиланд должна была состояться еще до конца 2015 года. Но уже в декабре 2015 года в иностранных СМИ появилась информация о намерении таиландских властей изза срыва сроков поставок заменить украинский танк на аналогичные экземпляры из России и Китая. Представители «Укроборонпрома» назвали информацию ложной и проплаченной конкурентами.

В начале года гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов сообщил, что отправка третьей партии танков "Оплот" по контракту с Таиландом отложена "на ближайшее время". Но сообщение о завершении производства этой партии появилось только в июне. Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 млн долл.

Кроме того, руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.

На вооружении Украины есть 10 "Оплотов".