"Укроборонпром" озвучил амбициозные планы по выпуску крупнокалиберных минометов "Молот" (фото)

Киевский завод "Маяк", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", в этом году выпустит 280 отечественных минометов калибра 120-мм "Молот".

Об этом в ходе презентации производства миномета сообщил главный инженер завода "Маяк" Валерий Синицын.

"На этот год у нас заказ на 280 единиц. Мы уже произвели 140, остальное планируем произвести до конца сентября", - сказал он.

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По словам Синицына, стоимость миномета почти 483 тысяч гривень, что ниже цены его зарубежных аналогов.

Он также добавил, что у завода есть ряд договоренностей об импорте минометов "Молот", в частности, интерес проявили Саудовская Аравия и Египет.

Как сообщал УНИАН, испытания отечественного миномета "Молот" прошли летом прошлого года. Кроме того, в сентябре прошлого года концерн "Укроборонпром" представил ряд разработок завода "Маяк".

В частности, завод презентовал отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и новую портативную винтовку "Гопак" калибра 7,62 мм.

Кроме того, на предприятии был также танковый пулемет КТ-7,62, с увеличенной скорострельностью и прицельной дальностью.