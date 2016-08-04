Киевский завод "Маяк" разработал новый миномет по стандартам НАТО (фото)

Киевский завод "Маяк", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", разработал новый 60-мм миномет, которой соответствует стандартам НАТО.

Об этом в ходе презентации миномета сообщил генеральный директор завода "Маяк" Александр Перегудов.

"Сейчас один 60-мм миномет находится на полигоне на испытаниях. Нам было поставлено задание - пехотный вариант на 3,5 километра. У нас он - почти на 4 километров. Пока миномет прошел половину испытаний и показал неплохие результаты. Еще пару недель и уже закончим", - сказал Перегудов.

Он также добавил, что завод самостоятельно освоил и производство 60-мм мин.

"Мы разработали свои мины, потому что миномет такого калибра абсолютно новое оружие как для Украины, так и для СНГ", - добавил он.

Читайте такжеМинобороны приняло на вооружение ВСУ новый пехотный пулемет украинского производства

Как сообщал УНИАН, Киевский завод "Маяк", входящий в состав госконцерна "Укроборонпром", в этом году выпустит 280 отечественных минометов калибра 120-мм "Молот". По словам представителей завода, стоимость миномета почти 483 тысяч гривень, что ниже цены его зарубежных аналогов.

Испытания отечественного миномета "Молот" прошли летом прошлого года. Кроме того, в сентябре прошлого года концерн "Укроборонпром" представил ряд разработок завода "Маяк". В частности, завод презентовал отечественную крупнокалиберную снайперскую винтовку калибра 12,7 мм и новую портативную винтовку "Гопак" калибра 7,62 мм. Кроме того, на предприятии был также разработан танковый пулемет КТ-7,62 с увеличенной скорострельностью и прицельной дальностью.