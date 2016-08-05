Автопроизводство в Украине с начала года сократилось почти на 40%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 39% - до 2,458 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период упало на 34,7% - до 1,903 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 38,5% - до 483 штук, а автобусов – на 77,9%, до 72 штук.

При этом в июле этого года на украинских заводах было произведено 363 автотранспортных средства, что на 57% меньше результата прошлогоднего июля и на 15% меньше показателя июня этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно июня прошлого года выросло на 57% - до 268 штук. При этом все автомобили были выпущены на заводе "Еврокар", а крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) за прошлый месяц не выпустил ни одного автомобиля.

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Июльское производство коммерческих автомобилей составило 77 штук, что на 2,7% больше, чем в предыдущем месяце, но на 45% меньше относительно прошлогоднего июля.

Также за июль было произведено 18 автобусов, что на 77% меньше, чем в июле прошлого года, и в 3 раза больше, чем в июне.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии сократилось на 34% - до 2,095 тысячи единиц

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тысячи авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).