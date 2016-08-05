Украина и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере

Сегодня в присутствии президента Украины Петра Порошенко и президента Индонезии Джоко Видодо подписано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Индонезии о сотрудничестве в оборонной сфере.

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Документ подписали министр иностранных дел Павел Климкин и министр обороны Индонезии Рямизард Рячуду, сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства.

"Заключенное сегодня соглашение в оборонной отрасли значительно расширит наши возможности в плане военно-технического сотрудничества, сотрудничества в сфере оборонной промышленности и соответствующей логистики", - отметил Порошенко во время совместного с президентом Индонезии заявления для СМИ в г. Джакарте.

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Президент Украины поблагодарил за открытость и надежность индонезийских партнеров.

Порошенко также поблагодарил Индонезию за то, что 19 марта 2014 года страна поддержала проект резолюции Генассамблеи ООН о незаконной аннексии Крыма и агрессии Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, Порошенко находится с государственным визитом в Индонезии.