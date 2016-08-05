На Львовщине разоблачили преступную группу, которая незаконно вырубала лес и продавала за границу

Во Львовской области прокуратура совместно с работниками Управления защиты экономики раскрыли схему незаконной вырубки леса с его последующим экспортом за границу.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, указанная схема была организована должностным лицом Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. В состав преступной группы входили работник Государственной фитокарантинной службы, бывший работник Галицкой районной администрации Львова, банковские работники, адвокат, трое руководителей частных предприятий и трое жителей Волынской области.

Установлено, что преступной группой на территории Львовской и Волынской областей было специально создано 6 фиктивных фирм, и на основании изготовленных фиктивных первичных документов о происхождении лесопродукции ими получено более 200 сертификатов с реальными подписями и мокрыми печатями Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, которые позволяли беспрепятственно вывозить лесопродукцию за рубеж.

По такой схеме было легализовано более 12 тыс. кубов незаконно срезанного и похищенного леса разных пород (эквивалентно 200 вагонам древесины), общей стоимостью 30 млн грн. В дальнейшем древесину экспортировали в страны Евросоюза, в частности, в Польшу, Голландию, Италию, Чехию и Латвию.

Кроме того, для занижения таможенной стоимости похищенного и экспортируемого леса, злоумышленниками были заключены внешнеэкономические контракты с 5-ю офшорными компаниями, которые зарегистрированы в Панаме, на Британских Виргинских островах и в Республике Белиз.

Валюта от экспортируемого леса поступала на банковские счета фиктивных фирм и при содействии банковских работников переводилась в наличные и распределялась между мошенниками.

Во взаимодействии со специалистами ГФС доказано уклонение задействованных в схеме предприятий от уплаты налогов в бюджет государства на общую сумму 10 млн грн.

«Одновременно полученные по схеме сертификаты о происхождении леса участники преступной группы продавали по цене 10 тыс. грн за один документ другим субъектам хозяйствования области и Западного региона государства, у которых был в наличии украденный лес, но не было законных документов о его происхождении», - отмечается в сообщении.

5 августа правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в помещениях областного управления лесного и охотничьего хозяйства, Государственной фитокарантинной службы области, в офисах предприятий, частных домах всех причастных к незаконному бизнесу лиц.

Изъяты печати фиктивных фирм-экспортеров, задействованных в схеме, печати предприятий Республики Польша, в адрес которых экспортировался лес; более 40 банковских платежных карточек, через которые получались наличные от продажи леса, документы по затаможиванию леса в таможенных органах, другие вещественные доказательства по делу.

Также изъято около 2 тыс. м куб. подготовленного к экспорту леса деревьев породы дуб (эквивалентно 33 вагонам) с нанесенными электронными бирками государственных лесхозов. В электронные единой базе учета древесины за этими же номерами числятся деревья других, менее ценных пород (сосна, ольха, бук).

Одновременно изъяты документы на автотранспорт, квартиры и недвижимость фигурантов.

Во время проведения обысков разоблачены все члены преступной группы.

Руководителю подразделения Львовского областного управления лесного и охотничьего хозяйства сегодня сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, и еще двум руководителям фиктивных предприятий – по ст. 205 (фиктивное предпринимательство), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.1 и ч. 4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) УК Украины.

В настоящее время Галицким районным судом города Львова избирается мера пресечения должностным лицам, задействованным в преступной схеме.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Черновицкой области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой Черновицкой области изобличили руководителей 5 государственных лесных хозяйств в хищении и нелегальном экспорте древесины.