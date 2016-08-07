Индонезия и Украина начнут консультации о ЗСТ

Порошенко заявил об этом в интервью телеканалу CNN Indonesia, сообщает пресс-служба главы государства.

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"Мы договорились с президентом Видодо начать консультации насчет зоны свободной торговли", - сказал он.

Порошенко подчеркнул, что Индонезия является важным партнером Украины в Юго-восточной Азии. Страны имеют значительный потенциал сотрудничества во многих сферах. "Украина может стать площадкой для индонезийских инвесторов на европейский рынок", - считает президент.