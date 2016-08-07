Индонезия и Украина начнут консультации о ЗСТ
Президент Украины Петр Порошенко и его индонезийский коллега Джоко Видодо во время переговоров договорились о начале консультаций насчет зоны свободной торговли между Украиной и Индонезией.
Порошенко заявил об этом в интервью телеканалу CNN Indonesia, сообщает пресс-служба главы государства.
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"Мы договорились с президентом Видодо начать консультации насчет зоны свободной торговли", - сказал он.
Порошенко подчеркнул, что Индонезия является важным партнером Украины в Юго-восточной Азии. Страны имеют значительный потенциал сотрудничества во многих сферах. "Украина может стать площадкой для индонезийских инвесторов на европейский рынок", - считает президент.
Президенты Украины и Индонезии договорились начать консультации относительно зоны свободной торговли https://t.co/rr1UdR3H3Ypic.twitter.com/QIbU9YkPGL— APU (@APUkraine) 7 августа 2016 г.