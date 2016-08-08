Кабмин передал завод "Топаз" в состав "Укроборонпрома"

Кабинет министров Украины передал ранее базировавшийся в Донецке завод "Топаз" из сферы управления Министерства экономического развития и торговли в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Соответствующее решение было принято правительством 8 августа.

"Принятие распоряжения наладит эффективную кооперацию компании с другими предприятиями-участниками концерна, позволит сохранить имеющийся потенциал в сфере радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, а также обеспечить научные исследования в этой отрасли", - сообщил в ходе принятия документа глава Минэкономразвития Степан Кубив.

Сам завод в результате боевых действий летом 2014 года был захвачен пророссийскими боевиками. Часть техники, мощностей завода и техдокументации были вывезены в Россию. Тем не менее, по словам руководства завода, часть предприятия и произведенной для украинской армии техники была доставлена на подконтрольную украинским властям территорию.

В свою очередь, министр финансов Александр Данилюк добавил, что "Топаз" имеет долг перед бюджетом 40 миллионов гривень и "Укроборонпром" должен решить этот вопрос после вхождения предприятия в состав концерна.

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Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов сообщил, что в 2016 году концерн планирует завершить разработку и представить модернизированную станцию радиотехнической разведки "Кольчуга".

РЛС "Кольчуга" - советская автоматизированная станция пассивной радиотехнической разведки. В Украине производилась на донецком заводе "Топаз".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.