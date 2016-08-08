Харьковский бронетанковый завод увеличил производство в 4 раза

Харьковский бронетанковый завод (ХБТЗ), входящий в состав концерна "Укроборонпром", в первой половине 2016 года по сравнению с первым полугодием 2015 года в 4 раза увеличил выпуск бронетехники для украинских военных.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома" со ссылкой на директора ХБТЗ Александра Глушко.

"В первом полугодии 2016 ХБТЗ передал для потребностей ВСУ 25 единиц бронетанковой техники: 13 танков Т-64БВ и 12 Т-80БВ на общую сумму 82,3 миллиона гривень. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года (6 танков на сумму 12,5 миллиона гривень) в этом году выпущено почти в 4 раза больше танков для украинских военных", - цитирует пресс-служба Глушко.

Кроме того, по его словам, прибыль завода выросла на 8% - до 2,8 миллиона гривень, а выплаты в бюджеты и целевые фонды превысили прошлогодний объем на 135%, составив 19,4 миллиона гривень.

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Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" за полгода передал украинским военным 646 единиц нового вооружения и техники.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.