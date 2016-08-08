Кабмин упростил порядок оборонных закупок, проводящихся без конкурентной процедуры

Кабинет министров Украины упростил бюрократическую процедуру оборонных закупок, проводящихся без конкурентной процедуры, одновременно введя контроль по критерию себестоимости с учетом наценки.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в понедельник с необходимостью согласования с Министерством финансов.

"У нас действует сложная советская процедура оборонных закупок (без конкурентной процедуры - УНИАН). Постановление позволит повысить обороноспособность страны… Самое главное - это постановление позволит нам ускорить работу по госгарантиям и заказать вооружение и технику", - сказал министр обороны Степан Полторак, представляя постановление.

При этом Полторак обратился к Министерству финансов с просьбой согласовать постановление в течение сегодняшнего дня.

В частности, новый порядок предусматривает учет затрат предприятия при определении себестоимости закупаемой продукции с учетом операционной и курсовой разницы. Кроме того, порядок определяет учет прибыли предприятия-поставщика в случае привлечения кредитов на закупки под государственные гарантии.

Читайте такжеКабмин предлагает Раде отменить налог на импорт оружия и военной техники

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в мае приняла закон, позволяющий сократить срок проведения государственных закупок для Министерства обороны и правоохранительных органов до 14 с 60 дней.

Согласно приказу министра обороны, все закупки Минобороны по вещевому, медицинскому, продовольственному и топливному обеспечению будут проводиться на открытых электронных торгах. Минобороны стало первым министерством, внедрившим систему электронных закупок в 2015 году. По данным Минобороны, проведение закупок в электронном формате позволит министерству экономить порядка 30% средств от объема всех закупок.