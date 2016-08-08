Промпродукция в Украине за месяц подорожала более чем на 4%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в июле 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, июнем, выросли на 4,3%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, в годовом выражении - по сравнению с июлем прошлого года цены производителей промпродукции выросли на 18,3%, по сравнению с декабрем 2015 года – на 18,8%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промпродукции в Украине в 2015 году (декабрь 2015 года к декабрю 2014 года) выросли на 25,4%.