На Львовщине обнаружили подпольную пивоварню

Работники налоговой милиции Главного управления ГФС во Львовской области 4 августа в Буском районе при осуществлении следственно-оперативных мероприятий обнаружили "подпольную" пивоварню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Процесс пивоварения и реализации пива через торговую сеть области был поставлен "на поток", а технологическое оборудование не уступало известным львовским пивоварням.

"Правда, для сбережения собственных доходов и неуплаты налогов, псевдопредприниматели никоим образом не побеспокоились о регистрации своего бизнес-проекта и получении необходимых разрешений и лицензий", - отметили в ГФС.

Правоохранители обнаружили черновые записи, спецоборудование, 18 чанов для варки и брожения, шланги, электронасосы, электрощитовую для управления процессом производства, спирт; 50 литровые металлические кегли и бочки, пластиковые бутылки для розлива готовой продукции; пшеницу, ячмень, кукурузу, хмель, карамель в гранулах в мешках. Проведен отбор образцов готовой продукции на месте производства и в местах реализации для экспертного исследования.

Общая стоимость обнаруженной готовой продукции, сырья и предметов производства составляет свыше 2 млн. гривень, добавили в ведомстве.