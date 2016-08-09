Днепровский меткомбинат сократил производство проката почти на 16%

Об этом УНИАН сообщили на предприятии.

По предоставленным данным, объем выпуска стали на ДМК за отчетный период сократился на 14,5% - до 1,2 млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 10%, до 1,2 млн тонн.

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В июле предприятие произвело 0,18 млн тонн проката, 0,18 млн тонн стали и 0,18 млн тонн чугуна.

Как сообщал УНИАН Днепровский меткомбинат в 2015 году сократил относительно 2014 года производство проката на 8% - до 2,33 млн тонн, объем выпуска стали сократился на 8,1% - до 2,32 млн тонн. Производство чугуна уменьшилось на 3,7% - до 2,26 млн тонн.

Справка УНИАН. Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского (Днепропетровская обл.) специализируется на производстве чугуна, проката и занимает монопольное положение на рынке широкополосной универсальной стали и профилей. Комбинат является поставщиком катаной осевой профильной заготовки для железнодорожного транспорта. Свою продукцию предприятие поставляет в Германию, Италию, Бельгию, Китай, страны СНГ и Ближнего Востока.

ДМК входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.