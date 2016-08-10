Поставки металлолома на метпредприятия с начала года сократились почти на 10%

Поставки металлолома на металлургические предприятия Украины в январе-июле составили 1,75 миллиона тонн, что на 9% меньше, чем за январь-июль 2015 года и на 17% меньше потребностей производства.

Об этом УНИАН сообщили в объединения "Металлургпром".

"В июле металлургическим предприятиям поставлено 255 тысяч тонн лома (минус 75 тысяч тонн к июню), что составило 82% от их расчетной потребности", - говорится в сообщении.

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Запасы металлолома на складах метпредприятий в течение июля уменьшились на 50 тысяч тонн и на 1 августа 2016 года составили 120 тысяч тонн.

По информации "Металлургпрома", за 7 месяцев объемы экспорта лома составили 233 тысяч тонн против 850 тысяч тонн в аналогичном периоде 2015 года. В июле на экспорт металлолом не поставлялся.

Как сообщал УНИАН, поставки металлолома на метпредприятия в 2015 году сократились на 25% - до 3,1 миллиона тонн, экспорт лома составил 1,2 миллиона тонн против 1 миллиона тонн в 2014 году.