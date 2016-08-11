Киевский бронетанковый завод удвоил производство (фото)

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", в первом полугодии 2016 года более чем в 2 раза увеличило выпуск продукции для нужд украинских военных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом со ссылкой на руководство завода сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

"В первом полугодии 2016 года завод передал Национальной гвардии Украины 22 единицы БТР-3Е1 с двигателем Deutz. Для сравнения: за весь 2015 год было выпушено всего 10 таких машин", - цитирует руководителя завода Вадима Шкавро пресс-служба предприятия.

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Согласно сообщению, к концу текущего года планируется выпустить для Вооруженных сил Украины еще 42 единицы БТР-3ДА, укомплектованных двигателями Deutz и новейшими радиостанциями Harris.

Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" за полгода передал украинским военным 646 единиц нового вооружения и техники.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.