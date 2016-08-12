Набсовет ОПЗ для запуска завода решил закупить 45 миллионов кубов газа

Наблюдательный совет одного из крупнейших предприятий химической промышленности Украины "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) дал согласие на заключение договора с национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" о покупке 45 миллионов кубометров природного газа в августе 2016 года для того, чтобы восстановить работу завода после его остановки, которая произошла в ночь с 10 на 11 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

"11 августа в Фонде государственного имущества состоялось заседание наблюдательного совета Одесского припортового завода, на котором было дано согласие на заключение договора с "Нафтогазом Украины" относительно поставок для ОПЗ в августе 2016 года природного газа в объеме до 45 миллионов кубометров", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что набсовет ОПЗ принял решение о внесении изменений в кредитный договор с "Укргазбанком", чтобы провести реструктуризацию долга предприятия в размере 360 миллионов гривень и отложить его выплату на конец текущего года.

Согласно сообщения, следующее собрание акционеров ОПЗ намечено на 15 сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, в середине мая 2016 года Кабинет министров утвердил условия повторной приватизации ОПЗ со стартовой ценой пакета акций предприятия в 13,175 миллиарда гривень, или 500 миллионов долларов. Конкурс по продаже завода должен был состояться 26 июля 2016 года, однако 18 июля стало известно, что конкурс сорван из-за отсутствия заявок инвесторов.

При этом ранее глава Фонда госимущества Украины Игорь Билоус заявлял, что не уверен в успешности проведения конкурса по приватизации 99,6% акций ОПЗ и допустил его повторное проведение осенью.

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20 июля "Укртрансгаз" ограничил поставки газа для ОПЗ до погашения долгов за транспортировку топлива, а уже через неделю, 28 июля, компания-оператор газотранспортной системы подала иск в суд на ОПЗ. По данным "Укртрансгаза", долг ОПЗ за газ достиг 434 миллионов гривень. Рассмотрение этого иска назначено в Хозяйственном суде Одесской обл. на 25 августа 2016 года.

11 августа заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков заявил, что завод был остановлен, после чего пресс-служба "Укртрансгаза" сообщила, что ОПЗ самостоятельно прекратил потребление газа.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака.