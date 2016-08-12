Работникам ХТЗ сегодня начали выплачивать 10 млн грн Ярославского

Это удалось сделать благодаря тому, что на основании определения Киевского районного суда г. Харькова от 05.08.2016г. были отменены аресты, наложенные на счета АО “ХТЗ” в рамках уголовного производства и, соответственно, был разблокирован ряд банковских счетов предприятия.

Напомним, что из-за действий силовых структур завод простаивал 4 месяца, не имея возможности ни производить продукцию, ни получать доход от ее реализации, ни выплачивать зарплату сотрудникам путем выполнения банковских расчетов.

Как сообщалось ранее, имеющийся остаток на банковских счетах предприятия составляет 306 тыс. грн., что эквивалентно 15 % накопленной в результате действий «силовиков» задолженности перед коллективом. Все остальные средства являются дополнительными инвестициями Александра Ярославского в развитие ХТЗ.

Перечисленные DCH заводу 10 млн. грн. будут полностью направлены на выплату заработной платы. По состоянию на 15.00 12 августа 90 % суммы уже перечислены на зарплатные карточки тем работникам предприятия, у которых они есть. Оставшаяся сумма выплачивается через кассу предприятия

Как известно, по указанию Александра Ярославского задолженность по заработной плате перед сотрудниками ХТЗ (в размере более 20 млн. грн.) будет погашена до конца текущего месяца.