ВТО впервые вынесла решение против России в тарифном споре с ЕС

Решение, которое было обнародовано на сайте ВТО в пятницу, 12 августа, стало первым такого плана решением в отношении России со времен присоединения страны к организации в 2012 году, передает DW со ссылкой на агентство dpa.

Читайте такжеЕвросоюз на полгода ввел пошлины на холоднокатаную сталь из России и Китая

"Согласно процедуре урегулирования споров, запущенной ЕС в октябре 2014 года, коллегия ВТО полностью согласилась, что российские пошлины на бумагу, холодильники и пальмовое масло несовместимы с ее обязательствами во ВТО", - говорится в заявлении Еврокомиссии, которую цитирует dw со ссылкой на агентство dpa.

Группа арбитров ВТО пришла к выводу, что 11 из 12 решений России, что оспаривал ЕС, несовместимы с обязательствами Москвы не поднимать тарифы выше, чем те, которые были изложены в ее обязательствах как члена ВТО. Пять из этих решений были изменены с момента начала процедуры рассмотрения спора.