DCH Ярославского готовит документы для АМКУ по ХТЗ

Как сообщает пресс-служба DCH, 27 апреля 2016 года владелец и президент DCH Александр Ярославский приобрел 62,44% акций ХТЗ. В настоящее время корпоративные права на часть акций, не подпадающую под действие антимонопольного законодательства (24,9% от общего размера пакета) находятся в собственности DCH. Для надлежащего оформления остальных акций группа DCH проводит предусмотренные законодательством юридические действия.

"К сожалению, в силу беспрецедентного давления, которое оказывалось в тот период в времени на предприятие со стороны силовых структур, АМКУ обоснованно предъявил нестандартно высокие требования формального характера к предоставленному пакету документов, и дважды вернул его без рассмотрения", - отмечают в пресс-службе.

В настоящий момент формируется новый пакет документов для повторной подачи в АМКУ.

Как заявил адвокат ХТЗ Андрей Хоришко: "Все требования АМКУ будут выполнены, мы рассчитываем на получение согласия Комитета".

Напомним, что Харьковский тракторный завод остановлен с марта 2016 г. в результате действий правоохранительных органов, которые руководство предприятия характеризует как беспрецедентное давление. 9 июня 2016 г. собрание кредиторов ХТЗ решило начать процедуру досудебной санации. А 14 июля 2016 г. План досудебной санации Харьковского тракторного заводу утвердил Хозяйственный суд Харьковской области, тем самым дав возможность начать процесс восстановления производства. Судебные заседания сопровождались неоднократными акциями протеста трудового коллектива ХТЗ, насчитывающего около 2,5 тысяч человек.

Ранее, 16 июня текущего года Александр Ярославский заявил на пресс-конференции о готовности инвестировать в развитие производства необходимую для этого сумму денег.

13 июля 2016 г. Ярославский встречался с послом США в Украине Джеффри Пайеттом и представителями экономической миссии Посольства, обсудив в том числе также положении дел в отечественном машиностроении (гражданском и оборонном) – в частности на примере АО «Харьковский тракторный завод». 12 августа 2016 г. начата выплата задолженности по зарплате сотрудникам ХТЗ (погашено 50 % накопившейся из-за действий «силовиков» суммы в более, чем 20 млн.грн.), восстанавливаются производственные связи ХТЗ с предприятиями-смежниками, предприятие готовится к запуску.