Госхолдинг "Артем" увеличил объем производства почти в два раза

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" (Киев), производитель продукции для оборонной промышленности, а также товаров народного потребления, по итогам января-июня 2016 года увеличила производство на 89%, выпустив продукции на 386,3 миллиона гривень.

Об этом со ссылкой на руководство завода сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

В частности, чистая прибыль компании за отчетный период выросла на 5% - до 5,4 миллиона гривень. Кроме того, за первые шесть месяцев этого года компания поставила украинским военным 150 выстрелов для управляемых ракет, а также приступила к производству комбинированных устройств выброса для установки препятствий ракетам с тепловыми головками самонаведения.

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Как сообщал УНИАН, "Укроборонпром" за полгода передал украинским военным 646 единиц нового вооружения и техники.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.