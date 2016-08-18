Суд отстранил от должности главу набсовета ОПЗ

Соломенский районный суд Киева удовлетворил согласованное Специальной антикоррупционной прокуратурой (САП) ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и отстранил до 14 сентября находящегося под домашним арестом Сергея Перелому от должности главы наблюдательного совета крупного химического госпредприятия - Одесского припортового завода.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Данное ходатайство было рассмотрено в рамках расследования дела о растрате денежных средств предприятия в особо крупных размерах.

"Считаем такое решение суда правильным, так как отстранение от должности поможет предупредить возможное давление на свидетелей, уничтожение доказательств и препятствование следствию", - цитирует пресс-служба руководителя САП Назара Холодницкого.

Как сообщал УНИАН, 14 июля руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что по делу о растрате денежных средств Одесского припортового завода задержаны председатель наблюдательного совета завода Сергей Перелома и первый заместитель директора предприятия Николай Щуриков. Холодницкий также сообщил, что по этому делу проводились обыски.

17 июля Соломенский районный суд Киева принял решение о задержании Переломы и Щурикова под стражей до 60 суток с альтернативой внесения залога в 80 миллионов гривень каждому.

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1 августа Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения для фигурантов дела в виде домашнего ареста до 9 сентября.

Справка УНИАН. Одесский припортовый завод (г. Южный, Одесская обл.) - второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий - по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приемке, охлаждению и перегрузке аммиака. Государству принадлежит 99,6% акций предприятия.