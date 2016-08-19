Volkswagen замораживает производство Golf: 20 тысяч сотрудников останутся без работы

Из-за юридического конфликта с поставщиками деталей немецкий автомобильный концерн Volkswagen (VW) приостанавливает производство модели Golf на головном заводе в Вольфсбурге, передает DW.

Руководство концерна предупредило партнеров о грядущей приостановке сборки VW Golf с 20 под 29 августа.

Читайте также"Дизельгейт": Минюст США нашел доказательства уголовных правонарушений VolkswagenПерейти на укороченный рабочий день или отправиться в вынужденный отпуск могут сотрудники автопроизводителя в городах Эмден, Цвикау, Брауншвайг и Кассель, всего эти меры могут затронуть более 20 тысяч человек.

Причиной сложившейся ситуации стало судебное разбирательство VW с базирующейся также в Вольфсбурге группой компаний Prevent, к которой относится предприятие ES Automobilguss, производящее, среди прочего, необходимые детали для коробки передач. Следующее заседание земельного суда в Брауншвейге по этому делу назначено на 31 августа.

Также прекратила поставки VW обивочного материала для автомобильных сидений другая саксонская фирма, родственная ES Automobilguss. Как заявили представители автоконцерна в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, VW намерен в судебном порядке принудить бастующих поставщиков выполнять свои обязанности.

В 2015 году Агентство по охране окружающей среды США (EPA) опубликовало сенсационное расследование. Утверждается, что минимум на полумиллионе автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями установлено программное обеспечение, которое позволяет обходить стандарты. Выброс вредных веществ превышал норму почти в 40 раз. Автоконцерну грозит штраф в размере ни много ни мало 18 миллиардов долларов.