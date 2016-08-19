Ярославский погасил сотрудникам ХТЗ задолженность по зарплате из собственных средств

Ранее, 12 августа, с этой целью компания уже перевела на счета завода 10 млн. гривен. Таким образом, в ближайшие дни ХТЗ сможет полностью завершить процедуру погашения задолженности по заработной плате, что составляет 20 млн. грн.

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Напомним, в результате более, чем 4-месячного простоя, вызванного судебным разбирательством, инициированным рядом силовых структур, производственная деятельность ХТЗ была полностью блокирована. Предприятие не отгружало готовую продукцию, не получало доход от ее реализации, и, как следствие, не выплачивало заработную плату сотрудникам в полном объеме. Также на время уголовного производства все счета завода были арестованы.

После удовлетворения ходатайства АП «Харьковский тракторный завод» об отмене арестов решением следственного судьи Киевского районного суда г. Харькова С.А. Муратовой от 5.07.2016, счета были разблокированы. Но размещенных на них средств (порядка 306 тыс. гривен), с учетом количества сотрудников, оказалось недостаточно для погашения задолженности по заработной плате. Поэтому Александром Ярославским, который является главным акционером АО «ХТЗ», было отдано распоряжение о перечислении необходимых средств на счета завода. В настоящий момент процедура погашения задолженности находится на завершающей стадии. 80% сотрудников заработная плата уже перечислена на банковские карты, остальные сегодня, начиная с середины дня получают деньги в кассе предприятия.