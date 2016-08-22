"Нафтогаз" снижает цены на газ для промышленности

Национальный нефтегазовый холдинг «Нафтогаз Украины» с 1 сентября 2016 года снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,9% по сравнению с августом 2016 года – до 6 036 грн за тыс. куб. м с 6 555,6 грн за тыс. куб. м, говорится в сообщении компании.

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В то же время, по данным «Нафтогаза», максимальные цены на природный газ для промпотребителей с 1 сентября будут снижены на 3,8% – до 6 762 за тыс. куб. м по сравнению с 7 304,4 за тыс. куб. м месяцем ранее.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки, условий оплаты и состояния предыдущих расчетов.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 млн кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена топлива. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены на топливо указаны с учетом НДС и тарифов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября 2015 года в Украине вступил в силу новый закон о рынке природного газа, который лишил Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики, права на установление цен на природный газ для промышленности.

В августе 2016 года «Нафтогаз Украины» повысил минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 9,3% по сравнению с июлем 2016 года – до 6 555,6 грн за тыс. куб. м, а также максимальные цены – на 8,6%, до 7 304,4 за тыс. куб. м.