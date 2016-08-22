На харьковском заводе начал работать японский робот

Об этом сообщает пресс-служба "Завода Фрунзе".

Оборудование было приобретено за 2 млн. грн. у японского подразделения фирмы KUKA еще зимой. Перед запуском на предприятии обучали персонал (робот полностью управляется программным кодом) и изготавливали сложную раму, на которой размещаются свариваемые изделия.

Робот задействован в изготовлении штучного товара - элементов систем ограждения, таких как калитки и ворота, которые выпускаются под конкретный заказ, а также пеллетных котлов.

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Таким образом завод отходит от использования ручного труда при сварке изделий.Благодаря запуску роботизированного комплекса увеличилась скорость выполнения заказов, обеспечивается стабильное качество выполненных работ, в том числе на особо тяжелых деталях.

Справка."Завод Фрунзе" (Харьков) - крупнейший национальный производитель перфорированных металлических изделий: решета и сита для сельхозмашин, настилочных решеток и др. Также производит сетки и системы ограждения, элементы городской среды, складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей, котлы на пеллеты.