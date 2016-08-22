В Украине замедлился спад промпроизводства

Спад промышленного производства в Украине в июле 2016 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2015 года, замедлился до 0,2% с 3,4%, зафиксированных месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем, июнем 2016 года, в июле зафиксирован рост промпроизводства на 7%.

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С начала года, за январь-июль, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 1,7%.

По информации Госстата, наибольший рост производства в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – на 13,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 9,6%, химической промышленности – на 7,1%.

Наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции - на 72,8%, добыче каменного и бурого угля – на 44,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 14%.

Наибольшее падение производства в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 19,3%, производстве прочих машин и оборудования – 9,8%, производстве электрического оборудования – на 9,1%.

Наибольшее падение производства по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в производстве прочих машин и оборудования – 4,3%, фармацевтике – 2,7%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 1,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в июне 2016 года по сравнению с июнем 2015 года составил 3,4%, по сравнению с предыдущим месяцем, маем 2016 года, - 2,1%. С начала года, за январь-июнь, рост промпроизводства в Украине составил 2%.

В 2015 году по сравнению с 2014 годом спад промпроизводства ускорился до 13,4% с 10,7%, зафиксированных годом ранее.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, по итогам 2016 года рост промышленного производства в Украине может составить 3%.