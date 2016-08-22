Украинские металлурги увеличили производство стали

Украинские металлурги в июле 2016 года по сравнению с июлем прошлого года увеличили производство стали на 10,5% - до 2,065 млн тонн, поднявшись при этом с 11-го на 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

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По итогам января-июля текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 10,3% - до 14,477 млн тонн, также поднявшись при этом с 11-го на 10-е место в мировом рейтинге производителей стали.

По информации ассоциации, по итогам прошлого месяца лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно занимает Китай с показателем 69,8 млн тонн (рост на 2,6% к июню 2015 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,9 млн тонн, +0,5%), Индия (8,1 млн тонн, +8,1%), США (6,9 млн тонн, -2,2%), Россия (6,1 млн тонн, +0,9%), Южная Корея (6 млн тонн, +1,5%), Германия (3,4 млн тонн, -6,1%), Турция (2,7 млн тонн, +6,5%), Бразилия (2,7 млн тонн, -6%).

В целом в июле 2016 года по сравнению с июлем прошлого года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 1,4% - до 133,7 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-июль позиции лидера продолжает удерживать Китай – 466,5 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 0,5%).

Далее следуют: Япония (60,9 млн тонн, -0,8%), Индия (55 млн тонн, +4,8%), США (46,9 млн тонн, -0,2%), Россия (41,4 млн тонн, -0,8%), Южная Корея (39,4 млн тонн, -2,7%), Германия (25,3 млн тонн, -2%), Турция (19,2 млн тонн, +3,6%), Бразилия (17,6 млн тонн, -12%).

За 7 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года 66 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,2% - до 929,6 млн тонн.

Справка УНИАН. Украина по итогам 2013 года заняла 7-е место в рейтинге WSA, выплавив 30,4 млн тонн стали. В 2014 году наша страна опустилась на 10-е место с результатом выплавки 27,2 млн тонн. С 2014 года на деятельность отечественных металлургов негативно начали влиять два фактора. Первый - военные действия на Донбассе, где расположено более половины металлургических производственных мощностей. Второй фактор, проявление которого было наиболее заметно в 2015 году, - снижение мировых цен на металлургическое сырье и готовую продукцию, что снизило доходы компаний и увеличило конкуренцию на мировых рынках. Тем не менее, по итогам 2015 года Украина сохранила 10-ю строчку в отраслевом рейтинге.