Группа DCH Александра Ярославского открыла ХТЗ кредитную линию на 400 млн грн

На данный момент инвестор полностью рассчитался с накопившимися долгами по заработной плате. Первый транш в размере 10 млн грн группа DCH Александра Ярославского перечислила АО «Харьковский тракторный завод» 12 августа. Еще 10 млн грн перечислено 19 августа 2016 года.

«Как известно, до недавнего времени производственная деятельность ХТЗ была полностью блокирована в течение более, чем 4 месяцев. Предприятие не отгружало готовую продукцию, не получало доход от ее реализации, и, как следствие, не выплачивало заработную плату сотрудникам в полном объеме. На данный момент суд разблокировал счета предприятия в ряде банков, инвестор получил возможность погасить искусственно созданные чужие долги по зарплате и начать реализовывать антикризисный план возрождения производства», - говорит генеральный директор ХТЗ Вячеслав Шевченко.

Шевченко озвучил основные ориентиры финансовой модели оздоровления предприятия.

«В соответствии с концепцией финансового оздоровления ХТЗ нарастит объемы выпуска продукции до 150 тракторов в месяц. Вся прибыль от реализации будет направляться на погашение долгов. В частности, мы планируем в течение первых 12 месяцев с возобновления производственной деятельности погасить примерно 100 млн грн кредиторской задолженности, которую накопило предыдущее руководство во главе с Губиным. С целью пополнения оборотного капитала группа DCH Александра Ярославского открыла предприятию кредитную линию на 400 млн грн. Как мы уже сообщали, 20 млн грн уже выделено на погашение «зарплатных» долгов Предприятие находится в стадии производственно-технологической оптимизации, результатом которой станет адаптация Харьковского транспортного завода к современным условиям рынка и выход ХТЗ в статус лидера сельскохозяйственного машиностроения в Украине и Европе. Мы будем готовы запуститься в сентябре, если будут прекращены уголовные преследования по надуманным поводам», - резюмировал Вячеслав Шевченко.