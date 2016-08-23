Производство грузовиков в Украине сократилось в три раза

Производство грузовых автомобилей в Украине в январе-июле 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось в три раза - до 193 штук.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в отчете по промышленному производству в Украине.

Согласно сообщению, в июле на украинских предприятиях было выпущено 43 грузовых автомобилей, что на 63% меньше показателя июля 2015 года и в 1,6 раза больше показателя июня текущего года.

При этом, информацию о производстве легковых автомобилей и автобусов Госстат не опубликовал.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром" производство автотранспортных средств в Украине в январе-июле текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 39% - до 2,458 тыс. единиц.