Китай перед саммитом G20 для очистки воздуха приостановит работу сотен заводов

Власти Китая планируют приостановить деятельность нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих заводов, расположенных вдоль реки Янцзы, в рамках проведения саммита G20 в сентябре 2016 года в Ханчжоу, сообщает Bloomberg.

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Ограничение деятельности заводов нефтеперерабатывающего комплекса в Ханчжоу может повлечь за собой сокращение спроса на нефть в Китае на 250 тыс. баррелей на сутки в третьем квартале, передает Bloomberg слова консультанта Energy Aspects Майкла Мейдана.

В 2016 году Китай занимает второе место по объему суточного потребления нефти, которое достигает 11,64 млн баррелей. По словам экономиста IHS Markit Гарри Лю, это может сократить выработку нефтепродуктов приблизительно на 400 тыс. баррелей в сутки. Приостановка заводов также может ослабить импорт нефти из Китая, передает RNS.

В Шанхае местные власти попросили перед G20 приостановить на период с 24 августа до 6 сентября работу 255 организаций, среди которых угольные электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. В Нинбо чиновники попросили приостановить деятельность 445 заводов, занимающихся производством стали, цемента, бумаги и нефтепереработкой, сообщает Bloomberg, ссылаясь на полученный им документ.

Приостановка заводов проводится в рамках временных природоохранных мер по очистке воздуха.

В Ханчжоу 4–5 сентября пройдет саммит G20 на тему «Строительство инновационной, здоровой, взаимосвязанной и инклюзивной мировой экономики». В Китае саммит проводится впервые.