Гройсман хочет ввести должность замминистра экономразвития по вопросам промышленности

Кабинет министров Украины готов ввести в Министерстве экономического развития и торговли должность заместителя министра по вопросам развития промышленности.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями профсоюзов и Федерации работодателей Украины.

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«Будет создан департамент развития промышленности как первый шаг к запуску процессов со стороны власти. Мы будем вводить отдельного заместителя по вопросам промышленности. Это будут те люди, которые будут предметно заниматься промышленностью страны, - сказал Гройсман. - И в этом контексте мое предложение: я готов внести кандидатуру, если вы ее подберете, и она будет консенсусной, на должность заместителя министра по вопросам промышленности - ответственного человека, которому дадим полномочия и возможность быть национальным лоббистом отечественной промышленности».

Как сообщал УНИАН, на текущий момент Минэкономразвития является основным органом власти, курирующим вопросы функционирования реального сектора экономики, включая вопросы дерегуляции и функционирования крупных государственных промышленных холдингов. При этом в структуре Минэкономразвития есть заместитель, курирующий вопросы торговых интересов Украины - торговый представитель Украины, а также заместитель, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса.