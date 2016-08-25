Минэкономразвития назвало факторы, которые окажут решающее влияние на промпроизводство

Министерство экономического развития и торговли Украины в ходе оценки ситуации в украинской промышленности спрогнозировало, что ключевыми факторами, которые будут оказывать влияние на развития промышленного потенциала Украины, станут ценовые колебания на традиционных для нашей страны товарных рынках, а также восстановление экономики на востоке в части транспортного сообщения.

Читайте такжеКабмин прогнозирует рост промпроизводства в этом году на 1%, в следующем – на 3%

Об этом говорится в аналитическом отчете министерства.

В Минэкономразвития напомнили, что по итогам июля падение промпроизводства замедлилось до 0,2%, а с учетом корректировки на праздничные дни имел место даже рост на 0,9% по сравнению с июнем. Положительную динамику в июле обеспечили также активизация производства в Донецкой и Луганской областях за счет восстановления транспортного сообщения, восстановление покупательной способности населения, а также небольшой рост инвестирования.

«В целом по итогам января-июля 2016 года по сравнению с январем-июлем 2015 года рост промпроизводства составил 1,7%, – говорится в отчете. – Во втором полугодии 2016 года ожидается, что действие таких факторов, как умеренное восстановление внутреннего и инвестиционного спроса, компенсируют действие сдерживающих факторов – таких как, дополнительные торговые ограничения со стороны России. Однако решающими факторами динамики промышленного производства станут динамика цен на мировых товарных рынках, включая черные металлы и минеральные удобрения, а также ситуация с транспортным сообщением на востоке».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, спад промышленного производства в Украине в июле 2016 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2015 года, замедлился до 0,2% с 3,4%, зафиксированных месяцем ранее. Наибольший рост производства в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года зафиксирован в добыче каменного и бурого угля – на 13,5%, производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 9,6%, химической промышленности – на 7,1%.

Наибольший рост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 72,8%, добыче каменного и бурого угля – на 44,5%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 14%.

Наибольшее падение производства в июле 2016 года по сравнению с июлем 2015 года зафиксировано в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 19,3%, производстве прочих машин и оборудования – 9,8%, производстве электрического оборудования – на 9,1%.

Наибольшее падение производства по сравнению с предыдущим месяцем зафиксировано в производстве прочих машин и оборудования – 4,3%, фармацевтике – 2,7%, производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 1,8%.