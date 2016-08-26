"Антонов" разворачивает производство Ан-178

Государственное предприятие «Антонов» приступило к развертыванию серийного производства транспортного самолета Ан-178, который на текущий момент проходит сертификационные испытания.

Как сообщили в пресс-службе «Антонова», Ан-178 уже выполнил более 100 полетов общей продолжительностью 160 часов. В данный момент самолет готовится к продолжению летных испытаний, а также к выполнению погрузочных и разгрузочных работ.

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Комментируя ход сертификационных испытаний Ан-178, глава ГП «Антонов» Александр Коцюба отметил, что все процедуры проходят с использованием европейских требований CS-25. «У нас есть твердый заказ на 10 самолетов для авиакомпании из Азербайджана. На серийном заводе «Антонов» началось развертывание производства Ан-178», - сказал Коцюба.

Справка УНИАН. Ан-178 был разработан на базе пассажирского самолета Ан-158. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн груза, в том числе большегрузные морские контейнеры 1С. Самолет предназначен для замены транспортного самолета Ан-12.

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По оценкам руководства ГП "Антонов", потребность авиарынка в сегменте грузовых самолетов типа Ан-178 на период до 2032 года составляет 200 единиц.

Ан-178 был представлен на авиационной выставке в Берлине (Германия), где совершил первые демонстрационные полеты, а также на авиасалоне Фарнбро (Великобритания).

В июне текущего года «Антонов» и азербайджанский государственный концерн Azal подписали контракт на поставку в Азербайджан 10 грузовых самолетов Ан-178 для дальнейшего их использования азербайджанской авиакомпанией Silk Way Airlines. Как ожидается, украинские машины будут построены и переданы заказчику в два этапа. Первые два самолета будут поставлены к середине 2018 года, затем будут построены еще 8 самолетов. Предоплата за первые два Ан-178 уже поступила на украинское предприятие, однако общая сумма контракта является коммерческой тайной. Как ожидается, 10 самолетов - это лишь первоначальный объем закупки.

ГП «Антонов» - крупнейший и единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.