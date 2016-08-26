Американский эксперт в оборонной сфере стал советником госконцерна "Укроборонпром"

Американский эксперт в сфере обороны и технологий и экс-руководитель Агентства ведущих оборонных исследовательских проектов (DARPA) Энтони Тетер стал советником государственного концерна “Укроборонпром”. Соответствующий меморандум сегодня, 26 августа, Тетер подписал с гендиректором концерна Романом Романовым.

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“Это очень инновационная структура (DARPA - УНИАН), которая позволяет Соединенным Штатам быть лидером в технологиях, в производственной сфере, и сегодня мы подписываем документ, согласно которому Энтони Тетер является советником “Укроборонпрома” и, согласно этому документу, нам будет доступна современная и наиболее актуальная информация”, - сказал Романов.

В свою очередь Тетер добавил, что это решение станет толчком для развития украинского ОПК. “Я уверен, что этот меморандум полезен для всех и это именно тот случай, когда мы можем сказать, что два плюс два будет пять. Я очень рад, что я могу сотрудничать с “Укроборонпромом”, и сегодня мы начинаем новую страницу в нашем сотрудничестве и это позитивно повлияет на наши с Украиной отношения”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, оборудовал в своем здании специальный офис для представителей НАТО и предложил им "бок о бок" реформировать оборонно-промышленный комплекс Украины.

Ранее гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов заявлял, что "Укроборонпром" намерен перейти на стандарты НАТО до 2020 года. По его словам, для перехода предприятий концерна на производство техники по стандартам НАТО необходимо порядка 21 млрд грн.

Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.