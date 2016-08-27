"Укроборонпром" представит новые образцы беспилотников, минометов, авиаракет и снайперского оружия

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

«29 августа секретарь СНБО Александр Турчинов примет участие в презентации новейшего оружия и техники к пятилетию госконцерна «Укроборонпром». К участию в мероприятии также приглашены президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, министр обороны Украины Степан Полторак, начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко», - говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы СНБО, руководству государства и армии будут продемонстрированы аэродинамическая летающая модель многофункционального беспилотного авиационного комплекса, беспилотное тактическое многоцелевое транспортное средство «Фантом», новый 60-мм миномет, разработанный по стандартам НАТО, авиационные ракеты Р-27, снайперское оружие и другая современная техника.

Проведение мероприятия запланировано на территории Киевского бронетанкового завода.