В России зафиксированы "небольшие проблемы" с будущим экономическим ростом

08:39, 29 августа 2016
Промышленность
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Причина замедления экономики РФ — резкое снижение экономической активности.

REUTERS

"Небольшое замедление в экономике" летом 2016 года признано Минэкономики России: в очередном мониторинге ведомства описывается июльское замедление восстановительных трендов, а третий квартал, видимо, начался с сокращения ВВП, пишет "Коммерсант".

Данные Минэкономики и ЦБ не дают оснований сомневаться в будущем выходе экономики из рецессии — как и в том, что начавшийся рост в 2017 году может останавливаться уже даже без внешних шоков.

Расширенные экономические обзоры Минэкономики ("Мониторинг социально-экономического развития") и ЦБ (бюллетень "Экономика" и обзор инфляции) за июль 2016 года посвящены в основном описанию одного и того же события — небольшого отклонения от прогнозов основных показателей. Минэкономики, чей обзор несколько осторожнее, говорит о "небольшом замедлении" — на основе помесячных измерений ВВП (они достаточно ненадежны) предполагается, что в июле 2016 года производство валового продукта сократилось на 0,1% (со снятой сезонностью) к июню. Напомним, в тех же оценках в мае-июне ВВП не сокращался, годовое снижение первого месяца третьего квартала — 0,7% (0,5-0,6% снижения ВВП в мае и июне).

Читайте такжеПогружение в кризис: в России из-за низких цен нефти ухудшили прогноз дефицита бюджетаПричина замедления, по оценкам Минэкономики,— депрессия в обработке и оптовой торговле, то есть речь идет о практически чистом снижении экономической активности. Как и все аналитики, ЦБ и Минэкономики рассчитывают на восстановление в августе — в первую очередь за счет хорошего урожая в агросекторе. Еще одно наблюдение Минэкономики — прекращение темпов роста реальных располагаемых доходов: хотя эта тема не обсуждается в деталях, вероятно, определенный вклад в это внес отказ правительства от второй индексации пенсий, хотя физически сокращение спроса за счет этого невелико — это в основном деньги, удовлетворяющие внутренний спрос и не ориентированные на потребительский импорт.

Между тем, три проблемы, которые обсуждаются в мониторинге Минэкономики, заставляют думать об экономическом росте первой половины 2017 года как о явлении достаточно нестабильном. Это — сокращение положительного сальдо торгового баланса за год вдвое (снижение первого полугодия к тому же периоду 2015 года на 48%, в итоге — $52 млрд), снижение инвестиций темпами большими, чем предполагалось,— и весьма ограниченный потенциал для будущего органического роста. За полугодие инвестиции снизились на 4,3%, и в целом это указывает не только на отмечаемые Минэкономики ограничения во внешнем кредитовании, но и на дефицит рентабельных инвестпроектов. Сокращение торгового сальдо вместе с устойчиво негативным и сильным отрицательным сальдо в услугах — это среднесрочная угроза любой модели роста, предполагающей наращивание инвестиционного импорта (он, по оценкам и ЦБ, и Минэкономики, стабилен, но на низких уровнях). В определенный момент в 2017-2018 годах дальнейшее сокращение общего сальдо платежного баланса может стать общим сигналом экономике к ухудшению положения — и при сохранении текущих трендов (и при цене нефти в диапазоне $40-50 за баррель) это дает слишком малый горизонт планирования для текущих инвестиций. Достаточно большое число средних предпринимателей будут учитывать этот фактор, отказываясь даже от "коротких" инвестпроектов до 2018 года или позже.

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