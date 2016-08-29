"Укроборонпром" за два года увеличил производство втрое - Турчинов

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главный оборонные предприятия страны, за последние два года увеличил объем производства втрое.

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Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в ходе мероприятий в честь 5-летия госконцерна.

«За два последних года объем производства увеличился в три раза, я подчеркиваю - втрое. Это рекордная цифра. Без этого производства мы бы не смогли отстоять нашу Украину», - отметил секретарь СНБО.

При этом Турчинов подчеркнул, что предприятия госконцерна выполнили поставленную перед ними задачу.

«Предприятия концерна «Укроборонпром» достойно выполнили задачу, которую поставила перед ними родина. За сжатые сроки благодаря концентрации производства, благодаря эффективной кооперации, благодаря мобилизации научного потенциала нашей страны мы смогли обеспечить Вооруженные силы, Национальную гвардию, другие военные формирования качественным оружием и военной техникой», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале года гендиректор концерна Роман Романов сообщил, что загрузка предприятий «Укроборонпрома» составляет всего 40%.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.