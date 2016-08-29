"Укроборонпром" презентовал беспилотный минибронетранспортер "Фантом" (фото)

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, презентовал беспилотный многофункциональный минибронетраспортер "Фантом".

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Как передает корреспондент УНИАН, презентация бронемашины прошла на Киевском бронетанковом заводе в присутствии секретаря СНБО Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака и гендиректора "Укроборонпрома" Романа Романова.

По словам разработчиков машины, это первый тестовый образец. Главная цель машины - выполнение боевых задач, в частности разведки, а также подвоз боеприпасов и вывоз раненых.

Согласно тактико-техническим характеристикам, "Фантом" может управляться по защищенному радиоканалу на дистанции до 2,5 км или при помощи кабеля на дистанции до 5 км.

Как сообщил один из разработчиков "Фантома" Сергей Поляков, бронемашина вооружена пулеметом калибра 12,7 мм, тепловизором для работы в ночное время, также имеет бронированный кузов.

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Кроме того, по словам Полякова, машина укомплектована электродвигателем и генератором, что позволяет "Фантому" работать в автономном режиме до одного месяца.

Расчет "Фантома" составляет два человека: водитель и стрелок.

При этом Романов добавил, что данный тип техники способны производить всего несколько стран.

"По информации наших специалистов, Украина вошла в топ-5 производителей такой техники", - сказал Романов.

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.