Турчинову и Полтораку показали первый украинский боевой беспилотник (фото)

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия Украины, презентовал прототип первого украинского боевого беспилотного комплекса "Горлица".

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Как передает корреспондент УНИАН, презентация состоялась сегодня, 29 августа, на территории Киевского бронетанкового завода.

На презентации присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов, министр обороны Степан Полторак и гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов.

В частности, по словам заместителя гендиректора концерна по вопросам производства и авиации Александра Пащенко, беспилотный комплекс производства госпредприятия "Антонов" будет состоять из четырех беспилотников и наземной станции управления на базе грузовика КрАЗ.

По его словам, до конца года разработчики планируют начать летные испытания прототипа, а в следующем году начать военные испытания.

Согласно техническим характеристикам, данный беспилотник будет иметь практическую дальность полета более 1000 км, максимальную высоту полета 5 км и время полета около 7 часов.

Также Пащенко сообщил, что помимо разведки данный беспилотник планируется оборудовать ракетным вооружением для выполнения боевых задач по уничтожению техники и живой силы противника, а точность поражения целей данным беспилотником составит "плюс-минус 1 м".

Справка УНИАН. Государственный концерн "Укроборонпром" создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.