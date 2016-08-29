Как проходила презентация новейшего оружия и техники "Укроборонпром" (фоторепортаж)

16:40, 29 августа 2016
Промышленность
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На территории Киевского бронетанкового завода 29 августа 2016 года состоялась презентация новейшего оружия и техники к пятилетию ГК "Укроборонпром".

Олександр Турчинов і Степан Полторак під час презентації в

В частности, были презентованы первый украинский боевой беспилотник "Горлица", дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом" и другие вооружения.

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На презентации присутствовали секретарь СНБО Александр Турчинов и министр обороны Украины Степан Полторак.

Как сообщал УНИАН, во время презентации секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подчеркнул, что отечественная оборонная промышленность должна обеспечить украинские Вооруженные силы современным оружием, которое сможет "переломить хребет врагу".

Беспилотник ''Горлица''
Беспилотник "Горлица" /  © УНИАН
Беспилотник ''Горлица''
Беспилотник "Горлица" /  © УНИАН
Беспилотник ''Горлица''
Беспилотник "Горлица" /  © УНИАН
Беспилотник ''Горлица''
Беспилотник "Горлица" /  © УНИАН
Дистанционно управляемый минибронетранспортер ''Фантом''
Дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом" /  © УНИАН
Дистанционно управляемый минибронетранспортер ''Фантом''
Дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом" /  © УНИАН
Дистанционно управляемый минибронетранспортер ''Фантом''
Дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом" /  © УНИАН
Дистанционно управляемый минибронетранспортер ''Фантом''
Дистанционно управляемый минибронетранспортер "Фантом" /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
Александр Турчинов и Степан Полторак
Александр Турчинов и Степан Полторак /  © УНИАН
Александр Турчинов и Степан Полторак
Александр Турчинов и Степан Полторак /  © УНИАН
Александр Турчинов и Степан Полторак
Александр Турчинов и Степан Полторак /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

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