Как проходила презентация новейшего оружия и техники "Укроборонпром" (фоторепортаж)

На территории Киевского бронетанкового завода 29 августа 2016 года состоялась презентация новейшего оружия и техники к пятилетию ГК "Укроборонпром".

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