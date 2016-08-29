В Литве объяснили, почему не станут покупать украинскую военную технику

Об этом заявил министр обороны Литвы Юозас Олекас, сообщает 112.ua.

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"Есть наши требования, которые должны выполняться как в отношении защитной мощи техники, так и боевой. Есть стандарты, которые приняты в странах НАТО, чтобы оперировать, участвовать в действиях совместно. Этим требованиям соответствовала немецкая техника, которую мы выбрали. Как вы знаете, я был во время предыдущего визита в Украину на украинском заводе в Харькове. Смотрел технику. Но пока мы приняли решение купить немецкую технику", - сказал Олекас.

По его словам, украинская техника не соответствует требованиям стран НАТО. "Тем (требованиям - УНИАН), которые мы выдвигали для конкретной покупки, о которой идет речь, она не соответствовала. Мы имели другие требования. Но кто знает, в будущем, может, и будет соответствовать", - говорит министр.

Он также добавил, что пока Литва не планирует покупать украинскую военную технику, а "потом уже будем говорить в каждом конкретном случае".