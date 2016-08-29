В Литве объяснили, почему не станут покупать украинскую военную технику
Литва не будет покупать украинскую военную технику, потому что она не соответствует требованиям стран НАТО.
Об этом заявил министр обороны Литвы Юозас Олекас, сообщает 112.ua.
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"Есть наши требования, которые должны выполняться как в отношении защитной мощи техники, так и боевой. Есть стандарты, которые приняты в странах НАТО, чтобы оперировать, участвовать в действиях совместно. Этим требованиям соответствовала немецкая техника, которую мы выбрали. Как вы знаете, я был во время предыдущего визита в Украину на украинском заводе в Харькове. Смотрел технику. Но пока мы приняли решение купить немецкую технику", - сказал Олекас.
По его словам, украинская техника не соответствует требованиям стран НАТО. "Тем (требованиям - УНИАН), которые мы выдвигали для конкретной покупки, о которой идет речь, она не соответствовала. Мы имели другие требования. Но кто знает, в будущем, может, и будет соответствовать", - говорит министр.
Он также добавил, что пока Литва не планирует покупать украинскую военную технику, а "потом уже будем говорить в каждом конкретном случае".