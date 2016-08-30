Минэнергоугля о судьбе госшахт: 8 сохранят, 14 приватизируют и 11 ликвидируют

Министерство энергетики и угольной промышленности в рамках реформирования 33 государственных угольных предприятий планирует 8 перспективных шахт оставить в своей собственности, 14 – вывести на безубыточность и приватизировать, а 11 –ликвидировать.

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Об этом говорится в программе реформирования отрасли до 2020 года, текстом которой располагает УНИАН.

Согласно документу, для 8 перспективных шахт, суммарные запасы на которых составляют 469,6 млн тонн угля, а мощности – 11,2 млн тонн угля в год, необходимо краткосрочное предоставления государственной поддержки в течение 2016-2017 годов.

«Указанные предприятия в дальнейшем будут работать в безубыточном режиме и обеспечат энергетическую независимость государства», – отмечают в министерстве.

Речь идет о пяти шахтах в Донецкой области – «1/3 «Новогродовская», им. Сургая, «Южнодонбасская №1», им. Стаханова и «Россия», а также о шахте им. Мельникова в Луганской области и шахтах «Лесная» и «Степная» во Львовской области.

При этом 14 малоперспективных шахт, суммарные запасы угля на которых составляют 594,6 млн тонн, планируется приватизировать.

На приватизацию планируется выставить 6 шахт в Донецкой области («Краснолиманская», «Центральная», «Украина», «Кураховская», им. Дзержинского и «Торецкая»), 3 шахты в Луганской области («Горская», «Карбонит», им. Капустина), а также 5 шахт во Львовской и Волынских областях («Межиричанская», «Червоноградская», «Возрождение», «Великомостовская», «Бужанская»).

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«В случае отсутствия предложений по приватизации будет дополнительно рассмотрен вопрос о консервации или ликвидации», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, для 11 шахт, которые отрабатывают свои запасы или будут отнесены к безнадежно убыточным, планируется ликвидировать. Это шахты им. Димитрова, «Родинская», «Северная», «Южная», «Золотое», «Тошковская», «Привольнянская», «Новодружеская», «№9 Нововолынская», «Надежда» и «Заречная».

В ходе ликвидации этих предприятий министерство предлагает внедрить систему социальной поддержки уволенных работников, а также финансировать мероприятия по охране окружающей среды на закрытых площадках.

Для утверждения этой программы необходимо получить одобрение профсоюзов и Кабинета министров Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует до 2020 года направить на реформирование государственных угольных предприятий 25,287 млрд грн, из которых 10,572 млрд грн составят средства госбюджета.

Ожидается, что выполнение всех запланированных мероприятий позволит обеспечить в 2020 году добычу угля на госшахтах уровне 9,2 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем было добыто в 2015 году.

Справка УНИАН. В угольной отрасли Украины часто возникали скандалы вокруг дотаций на устаревшие, неэффективные и убыточные государственные угольные предприятия. В большинстве случаев, используя госпомощь, руководители угольных предприятий и государственные чиновники незаконно получали доходы.

К примеру, уголь с госшахт реализовывался через ряд посредников и вследствие этого убытки угольных предприятий только росли. Ранее на этих схемах, по информации СМИ, зарабатывали посредники из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича. При цене тонны угля в 400 грн после перепродажи через несколько компаний его стоимость увеличивалась до 1 тыс. грн. Таким образом, 600 грн оседало в карманах окружения Януковича. Кроме того, были случаи, когда на госшахты привозили уголь с копанок, реализовывая его как добытый на госпредприятии, что позволяло также получать незаконный доход.

В 2014 году на дотации угольным предприятиям планировалось выделить 12 млрд грн, однако из-за боевых действий на востоке Украины, где находятся большинство шахт, было выделено около 9 млрд грн. Размер дотаций в 2013 году составил около 13 млрд грн.