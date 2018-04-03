Замминистра экономразвития Юрий Бровченко: Украина через 5 лет войдет в пятерку мировых экспортеров оружия

Министерство экономического развития и торговли Украины как ключевой орган, отвечающий за развитие производства и экономики в целом, намерено в ближайшие годы существенно изменить принципы и подходы к работе предприятий отечественного оборонного комплекса. Тактическая цель реформы - создать наиболее эффективный ОПК, способный разрешить две ключевые задачи: обеспечить армию и существенно укрепить позиции Украины как экспортера вооружений. Стратегический ориентир - превратить военно-промышленный комплекс в еще один двигатель украинской экономики, позволяющий привлекать в страну новые технологии, создавать высокотехнологический продукт, реализовывать существующий кадровый и научный потенциал. О наиболее важном в этой стратегии в интервью УНИАН рассказал заместитель министра экономразвития Юрий Бровченко.

Почему реформа оборонной сферы сейчас для нас актуальна?

Изменилось понимание функционирования оборонной сферы. Некорректно думать, что украинский ОПК - это только госконцерн «Укроборонпром». Наша «оборонка» - это более 300 предприятий по всей Украине, которые могут и способны производить продукцию. Огромным потенциалом обладают Харьковская, Запорожская, Киевская, Херсонская и Львовская области. ОПК Украины на международной арене представляют такие промышленные гиганты, как «Антонов», «Мотор Сич», «КБ «Южное», «МиГремонт», «Ивченко-Прогресс».

География нашего партнерства – США, Канада, Германия, Польша, Китай, Индонезия, Сингапур.

Очевидно, что до 2014 года умышленно рушилась система управления ОПК, что коснулось, в первую очередь, концерна «Укроборонпром», а также предприятий, не входящих в его состав.

При этом система деформировалась административными методами – упразднялось Министерство промышленности, курировавшее оборонку, затем создавалось агентство по управлению корпоративными правами, после на бумаге заново восстанавливался и ликвидировался Минпром. В конечном счете, с целью концентрации ключевых инструментов, влияющих на динамику экономического развития в рамках одного ведомства, реализацию оборонно-промышленной политики доверили именно Минэкономразвития.

И сейчас мы понимаем – поскольку нам доверили эту сферу, мы обязаны не только обеспечить координацию действий по всей цепочке: силовой блок - производственники - армия и сбыт, но и сместить акценты в сторону стратегического развития сектора и проведения упреждающего анализа его потребностей. В этом ключе мы и начали работу, учитывая, в частности, необходимость обеспечения внутренней обороноспособности в условиях военного конфликта.

Каким должен быть украинский ОПК с учетом не только обеспечения армии, но и присутствия Украины на внешних рынках оружия?

В каждой стране своя модель развития оборонной сферы, в частности, присутствие государства в секторе ОПК в той или иной степени, при этом мало кто из развитых стран стремится к созданию замкнутых циклов производства. Украине не стоит копировать чужие модели, наследовать приобретения других государств. Отдельные принципы политики развития ОПК, бесспорно, могут быть использованы Украиной. При этом и геополитически, и экономически у нас есть все возможности развивать оборонный сектор экономики.

Сегодня перед нами стоят две стратегические задачи - обеспечение армии и экспорт.

Если мы говорим об обеспечении армии, то у нас есть программа развития вооружений и военной техники до 2020 года. И она стала основой разработки еще одного стратегического документа – программы среднесрочного развития и реформирования ОПК.

Речь идет о некой долгосрочной программе изменений?

Да, бесспорно. Пока документ проходит межведомственное согласование, он будет обсуждаться всеми заинтересованными сторонами. Но у нас уже есть платформа – мы сформулировали то, где мы были, куда мы идем и чего хотим достичь.

Основной целью всех трансформаций является не только усиление наших производственных позиций внутри страны, но и присутствия на международных рынках вооружения. Исторически сложилось, что Украина – государство с мощным оборонным сектором, наш ОПК достаточно конкурентоспособен. Мы всегда входили в 10-ку экспортеров оружия. А сегодня поставлена задача войти в пятерку экспортеров в течение пяти лет. А при синхронном и эффективном взаимодействии всех институций, это может произойти и раньше.

Как планируете достичь цель?

За счет развития собственного производства. Еще два года назад Украина преимущественно модернизировала и ремонтировала то, что осталось еще со времен СССР. Собственного производства практически не было. Сейчас меняем подходы, стандарты и переходим от модернизации к созданию производства.

Весьма амбициозный план…

Без сомнений. Однако есть и сложности. Приходится «с колес» разрабатывать и реализовывать проекты по импортозамещению. Это особенно характерно для авиастроения – а ведь АНы это визитная карточка Украины. Там фактически на 80% заменены источники поставок оборудования.

К примеру, всего за год по проекту Ан-178 удалось на 30% увеличить долю комплектующих украинского производства, при этом полностью избавиться от российской составляющей.

Десятки лет мы использовали узлы и детали российского производства. Сейчас смогли сократить зависимость, которая формировалась десятилетиями. К примеру, на 70% - в бронетанковой сфере, на 15% - в радиоэлектронике. Сокращение потребности в импорте подшипников на 35% - большой успех, очень хорошие результаты показали предприятия «Укртехавиа» и «Днепроспецсталь».

Мы движемся в правильном направлении, сегодня важна институциональная поддержка таких начинаний и инициатив промышленного сектора, и мы планируем ее предоставить. Импортозамещение – новация для Украины, это живая, интересная работа, пусть и вынужденная мера. При этом мы понимаем, что это всего лишь переходной этап, реализация которого должна быть четкой и оперативной. Наладив промышленную кооперацию внутри страны, мы сразу же перейдем к международному сотрудничеству, в частности, к совместным производствам.

Мы на пути создания наиболее приемлемой для нас модели развития ОПК - как с точки зрения внутреннего производства, так и экспортной составляющей.

И этот путь - часть той стратегической реформы, о которой вы сказали?

Безусловно. Государственная программа реформы ОПК - большой и системный документ, который охватывает не только направления движения, но и исчерпывающий перечень задач, которые нужно решить. Мы говорим о внедрении новой модели управления ОПК, об инновационном и техническом переоснащении производственных мощностей, о финансовой поддержке предприятий, их оздоровлении.

В основе программы – комплексная реформа, от целей, задекларированных первыми лицами государства, до технических решений. С помощью программы мы хотим возобновить процесс интеграции науки и производства, автоматизировать работу, усовершенствовать структуру управления ОПК. И все это – в рамках внедрения на государственном уровне системы индикативного среднесрочного планирования, она красной линией проходит через все задачи программы.

К слову, о финансировании. Понятно, что основным источником средств для любых начинаний в сфере обороны является государственный бюджет. Хватает ли сегодня тех 5% ВВП на оборону, которые закладываются третий год подряд в главной смете страны?

Все зависит от эффективности использования этих денег. В целом, выделенные на армию в 2016 году ассигнования - это та минимальная сумма, которая позволяет обеспечивать вооруженные силы. Однако, наша основная задача – рациональное использование государственных средств. Реформы не имеют права на существование, если они слишком дорого обходятся налогоплательщикам.

Бесспорно, существует ряд нерешенных вопросов финансового обеспечения. Один из них - вопрос так называемого «спецконфиската», за счет которого планировалось профинансировать часть работ.

К концу третьего квартала значительная часть этих средств могла быть освоена госзаказчиками и предприятиями ОПК. На горизонте конец года, а вопрос так и не решен ввиду ряда факторов – в частности, из-за отсутствия соответствующей законодательной базы.

Если на законодательном уровне вопрос финансирования будет решен, то можно ли говорить о том, что даже с существующим военным бюджетом в Украине восстанавливается оборонное производство, а с ним создаются новые рабочие места, разрабатываются и привлекаются новые технологии?

Да, можно. Уже сейчас на некоторых производствах мы видим возможности внедрения технологических новшеств, которые, в конечном счете, не только повысят качество нашей продукции, но и позволят снизить ее себестоимость.

Например, впервые на законодательном уровне урегулирован вопрос формирования цены на продукцию оборонного назначения, которая закупается без проведения конкурентных процедур. Не вдаваясь в детали, должен сказать, что эта инициатива призвана сбалансировать интересы госзаказчиков и производителей, создать комфортную атмосферу для их совместной работы, а ведь это одна из основных наших задач.

Кроме того, новый механизм ценообразования дает возможность производителям увеличить, пусть пока незначительно, объем оборотных средств в случае, если они будут направлены на переоснащение производственной базы. Такой подход позволит внедрять современные высокотехнологичные производственные линии, снизит производственную себестоимость, позволит рационально распределять трудовые ресурсы.

К 2021 году наш ОПК будет существенно отличаться от нынешнего?

Уверен, это произойдет раньше. Это несколько амбициозно звучит, но основные преобразования будут видны уже через 2-3 года.

И экономика Украины получит еще один импульс для развития? Ведь не секрет, что для стран, пребывающих в состоянии активных или замороженных военных конфликтов, именно оборонка является главным двигателем всех общегосударственных процессов. Самый яркий пример - Израиль…

Полагаю, да. И для этого, наряду с производственными изменениями, нужно принять ряд законодательных инициатив в части привлечения инвестиций в оборонно-промышленный комплекс.

Как я уже сказал, у нас довольно много предприятий, но далеко не все являются стратегически важными для государства. Что можно сделать? Вывести ряд производств, не соприкасающихся с военными секретами или не имеющих важного значения для государства, из разряда стратегических, а также провести корпоратизацию и приватизацию предприятий. Все процессы будут проходить открыто, с готовностью к сотрудничеству.

Понятно, что тотальной транспарентности быть не может - в силу специфики управления ОПК, а также военных действий на востоке. Но определенные сегменты ОПК вполне целесообразно доверить инвесторам. И поэтому - да, действительно, импульс развитию и оборонной сферы, и экономике в целом может быть дан.

Озвученные вами идеи совпадают с нашими евроатлантическими планами и сотрудничеством с НАТО?

Они не просто совпадают. Я могу констатировать, что они формировались с учетом наших стремлений интеграции в евроатлантическое пространство. Мы достаточно долго и скрупулезно изучали опыт стран-членов НАТО как непосредственно проведения реформы ОПК, так и внедрения отдельных ее аспектов – системы стандартизации, офсетной деятельности, государственного регулирования процессов производства вооружений.

К 2021 году наша армия и ОПК будут работать сообразно этим стандартам - как в производстве оружия, так и в процессе организации армии, логистики и прочем.

Прокомментируйте, пожалуйста, идею «Укроборонпрома» создать на базе предприятий концерна большие производственные кластеры - в авиастроении, приборостроении, бронетанковом секторе. Насколько эти планы ложатся в стратегию реформирования ОПК?

В целом это неплохие задумки, интересные. И они действительно ложатся в наше видение развития оборонного комплекса на ближайшие 5 лет. Пилотным в этом отношении стало создание авиастроительной корпорации. Не хотел бы использовать тут слово «эксперимент», потому что в таких сферах экспериментировать нельзя, все должно быть просчитано, но даже в нашей ситуации «эксперимент» оказался в целом удачным. Давайте подождем еще год, чтобы окончательно сделать более глубокие выводы. Но пока идея себя оправдывает. И мы ее подхватили.

В чем особенность создания кластеров? В том, что работать в нем могут не только государственные предприятия «Укроборонпрома», но и все, кто заинтересован в тех или иных производствах. Чем это полезно для государства? Тем, что позволяет выстроить механизмы эффективной производственной кооперации и производственной концентрации.

То есть, нам уже в скором времени стоит ждать прорыва в отечественном авиастроении?

Ситуация, которая складывается с авиастроением в Украине, а именно с госпредприятием «Антонов», позволяет оптимистично смотреть в будущее. Я регулярно встречаюсь с руководством «Антонова», всецело разделяю мысль о том, что это - гордость страны, которая не может быть ни забыта, ни утрачена.

Что мы можем сделать на этом этапе? Сейчас прорабатываем программу развития авиастроения - более узкий, но такой же системный документ, в рамках которого будем развивать как новые перспективные проекты, так и совершенствовать уже имеющееся производство. Реализация программ по Ан-70, Ан-140, Ан-178, Ан-132 и прочих в обозримом будущем даст свои результаты, в частности для наполнения государственного бюджета. В целом, вся наша работа по авиастроению направлена на экспансию внешних рынков.

Возвращаясь к теме привлечения инвесторов, насколько им будет интересна предложенная «Укроборонпромом» форма объединения отечественных оборонных предприятий?

Им она будет даже удобнее, чем если бы они рассматривали каждую компанию в отдельности. Мы видим интерес. Более того, мы видим желание создавать совместные предприятия - даже в столь специфическом сегменте, как авиастроение, где очень сложно организовать и поддерживать замкнутый цикл производства. Такой интерес высказывают многие компании - из Китая, Канады, других стран. Потребность мира в наших самолетах значительная.

И сейчас важно не остановить этот процесс и позволить инвесторам работать, создать им условия, в том числе путем корпоратизации отдельных производств.

Такой переход на коммерческие рельсы не станет угрозой для оборонного комплекса, который долгие годы был и сейчас остается, по сути, секретным?

Отнюдь. Разрешив корпоратизацию, мы сохраним государственный контроль и при этом обеспечим необходимый уровень управляемости реформами, интенсифицируем их. При всей транспарентности процесса мы не избавляемся от активов, а развиваем их.

Вернемся к теме оружейного экспорта. Насколько позиция Украины сейчас сильна на рынке вооружений? Где наши рынки, и на какие страны будем ориентироваться в будущем?

Я бы не стал делить мир на традиционные рынки и нетрадиционные. Нам интересны все страны, готовые покупать вооружение. Страны Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии - это наши давние партнеры. Но нам интересен и европейский рынок.

А что Украина готова предложить европейцам?

Бронетехнику, наш транспортный самолет Ан-70. Наши танки «Оплот» - они из лучших на мировом рынке вооружений. Можем предложить системы радиолокации, радиоэлектроники. Сейчас мы говорим о том, чтобы восстановить производство систем «Кольчуга» (систем радиолокационной разведки - УНИАН).

Где все это можно посмотреть и пощупать? Ведь одно дело предложения на бумаге и совсем другое - изделия, как говорят, в металле?

В середине октября в Киеве одновременно пройдут выставки «Зброя та безпека» и «Авіасвіт», которые станут одним из наиболее масштабных форумов, когда-либо проходивших в нашей стране. Мы покажем современные образцы вооружений - не только авиации, но и бронетехники. Все это – новейшие разработки транспортной и пассажирской авиации, авиации общего назначения, военных самолетов, БпЛА. Уверен, мы увидим новый многофункциональный беспилотный авиационный комплекс «Горлиця», а также представленный совсем недавно «Фантом». К слову, бронетехнике на этом мероприятии должен быть уделен особый интерес, нам есть чем гордиться – это и «Оплоты», и БТР-4 с немецкими двигателями, и модернизированный согласно стандартам НАТО Т-72.

Кого ждете в гости?

Гостей будет много - из Великобритании, Чехии, Польши, других стран. Ряд участников приедет со своими образцами вооружений. Полагаю, что к середине сентября уже и площадей свободных на выставке не будет. Форум обещает быть весьма серьезным. Мы ожидаем, что он пройдет под патронатом первых лиц государства.

Олеся Сафронова (УНИАН)