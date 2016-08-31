Украина впервые за 19 лет получила дивиденды от своего океанического рыболовного флота

Украина, впервые за 19 лет существования госпредприятия-судовладельца океанического рыболовного флота, получила 30 августа текущего года дивиденды в сумме более 13 млн грн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства Украины.

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«30 августа на валютный счет Государственного казначейства Украины поступило более 13 млн грн (515 тыс. долл.) от деятельности государственного океанического рыболовного флота по результатам 2015 года. Это первая в истории Украины уплата дивидендов за 19 лет существования предприятия-судовладельца», - говорится в сообщении.

Как отмечается, сумма дивидендов определена на основе отчетности за 2015 год. Общий доход государственного океанического рыболовного флота в 2015 году составил более 680 тыс. долл.

Пресс-служба напомнила, что с 2015 года Госрыбагентство ведет работу для сохранения государственного океанического флота и улучшения условий его использования. При этом, одним из приоритетов называется ликвидация государственной рыболовецкой компании «Фишинг Компани С.А.», зарегистрированной в 1997 году на Британских Виргинских островах и которая владеет двумя государственными океаническими судами.

«Путем переговоров в течение 2016 года не удалось достичь внесудебного соглашения о получении необходимого согласия компании-фрахтователя на передачу судов в собственность украинскому госпредприятию. Однако Украина завершила наработки сильной правовой позиции для того, чтобы прекратить деятельность офшорной компании и передать судна украинскому государственному предприятию через юридические механизмы», - говорится в сообщении.

Также указывается, что независимый аудит деятельности предприятий-судовладельцев не проводился с 2012 по 2015 гг. Он был начат после смены руководства в 2015 году и сейчас находится на финальной стадии. Результаты аудита обещают обнародовать до конца сентября текущего года.

Как сообщал УНИАН, океанский рыболовный флот Украины в 2015 году, впервые с 1997 года, принес прибыль, которая составила 19 млн грн (более 700 тыс. долл.), включая дивиденды.

Как отмечал в интервью УНИАН глава Госрыбагентства Ярема Ковалив, его ведомство планирует в 2016 году увеличить прибыль государственного океанского рыболовного флота Украины на 58% - до 30 млн грн.

Украина за годы независимости потеряла более 220 крупнотоннажных судов, или 95% океанского флота, основная часть которого была незаконно реализована для погашения фиктивной кредиторской задолженности. В 1991 году Украина владела более 230 океанскими судами. В 2015 году их количество сократилось до 11, из которых только 4 находятся в государственной собственности: «Капитан Русак», «Иван Голубец», «Алексей Слободчиков» и «Профессор Михаил Александров».

Госрыбагентство планирует выставить принадлежащий Украине океанский флот из четырех кораблей на приватизацию в 2017 году.