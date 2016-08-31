В оккупированном Донецке не работают две трети предприятий - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил во время открытия Центра предоставления административных услуг в Мариуполе.

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«Посмотрите, какая заработная плата сейчас в Донецке, и ответ будет прост, потому что из 1 тыс. 823 предприятий 1,2 тыс. не работают, нет работы, уровень безработицы зашкаливает, зарплата нищенская, цены заоблачные. И это последствия «русского мира». - заявил Порошенко.

«Нигде, куда приходила Россия, не было счастья. Ни в Приднестровье, ни в Южной Осетии, ни в Абхазии, ни на оккупированных территориях Украины. И не будет», - подчеркнул президент.