ОПЗ стал убыточным только после вмешательства в работу Саакашвили - топ-менеджер завода

Как отмечает Gazeta.ua, так первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков прокомментировал в своем Facebook заявление Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина" о том, что Одесский припортовый завод приносит убытки в 100 млн грн ежемесячно, поскольку его "довели до ручки коррупционеры, которые сейчас кричат о Саакашвили".

При этом Щуриков напомнил Саакашвили показатели завода до вмешательства губернатора в работу ОПЗ и после.

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Так, до вмешательства объемы производства продукции (минеральных удобрений) в 2015 году составили 1 млн 523 тыс. тонн, то есть выросли по сравнению с 2014 г на 351 тыс. тонн. Чистый доход (выручка) от реализации продукции, товаров, работ и услуг составил в 2014 г около 5 млрд 430 млн грн, а в 2015 г - более 11 млрд 195 млн грн. Таким образом, в 2015 году выручка выросла на 206% по сравнению с 2014 годом, констатировал Щуриков.

По главным показателем "прибыль-убыток": если в 2013 году чистый убыток составил 1 млрд 144 млн грн, а в 2014 году - 633 млн грн, то в 2015 впервые за последние годы была чистая прибыль и он составил 218,5 млн грн, - пояснил он.

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"И все это при экономическом спаде, войне на Востоке, девальвации гривни, политической нестабильности. Таких показателей нам удалось достичь благодаря рациональной тарифной политике, а также повышению цены на перевалку продукции (в основном аммиака) на экспорт", - указал топ-менеджер.

"После того, как в 2016 г спекуляции добрались до ОПЗ, были сделаны громкие заявления господина Саакашвили и экс-заместителя Генпрокурора Давида Сакварелидзе, а впоследствии открытые фиктивные уголовные производства. В 2016 году завод снова начал нести убытки. Так, в первом полугодии ОПЗ получил чистый убыток в 243,9 млн грн, тогда как аналогичный период 2015 года предприятие закончило с чистой прибылью в 152 млн грн", - указывает Щуриков.

Он подчеркнул, что чистый доход от реализации продукции в первом полугодии 2016 года снизился на 45,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3 млрд 172 млн грн. В первом полугодии 2015 года чистый доход составил 5 млрд 801 млн грн.

"И вот теперь Саакашвили дает эфиры, где рассказывает о убыточном заводе, который надо срочно продать в 2 раза дешевле, чтобы только избавиться от него", - возмутился Щуриков.