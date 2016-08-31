"Укроборонпрому" передали еще одно конструкторское бюро

Кабинет министров Украины передал государственному концерну "Укроборонпром" из сферы управления Фонда госимущества полномочия по управлению корпоративными правами государства черновицкого "Центрального конструкторского бюро "Ритм".

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Соответствующее решение было принято правительством 31 августа.

"Предлагается согласиться с предложением Минэкономразвития о передаче от Фонда госимущества в "Укроборонпром" полномочий по управлению корпоративными правами государства в отношении общества, государственная доля - 25,0021%", - сообщил в ходе принятия документа глава Министерства экономического развития и торговли Степан Кубив.

Кабмин также признал утратившим силу распоряжение правительства от 12 июня 2013 года о приватизации конструкторского бюро "Ритм".

Как сообщал УНИАН, в начале августа Кабмин передал ранее базировавшийся в Донецке завод "Топаз" из сферы управления Министерства экономического развития и торговли в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят около сотни предприятий ОПК Украины.