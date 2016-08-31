"Антонов" подписал договор о серийном производстве АН-225 "Мрия" в Китае

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия.

"30 августа 2016 года «Антонов» и китайская компания Aerospace Industry Corporation of China (AICC) подписали соглашение о сотрудничестве по программе Ан-225. Таким образом, стороны выразили намерения о долгосрочном сотрудничестве, которое предусматривает на первом этапе строительство второго модернизированного экземпляра самолета Ан-225 «Мрия» на госпредприятии «Антонов» и поставку компании AICC, и создание на втором этапе совместного серийного производства Ан-225 в Китае по лицензии «Антонова»", - говорится в сообщении.

Представители "Антонова" уточнили, что каждый из этапов подписанного договора будет реализован по отдельному контракту.

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Других подробностей договора, в частности срок его реализации и объем производства самолетов АН-225, представители предприятия не сообщили.

Как сообщал УНИАН, ранее в китайских СМИ появилась информация, что 30 августа китайская компания China airspace и украинское госпредприятие "Антонов" подписали договор о сотрудничестве. В частности, сообщалось, что по данному договору к Китаю переходит право собственности на гигантский самолет-транспортер АН-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета. При этом в самом "Антонове" информацию о продаже прав на "Мрию" опровергли.

Справка УНИАН. Ан-225 «Мрия» создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор «Мрия» остается самым крупным и самым мощным в мире транспортным самолетом.